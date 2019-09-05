الصمد: لا مشكلة مع "القوات اللبنانية" بل مع القاتل المجرم سمير جعجع

أكد عضو "اللقاء التشاوري" النائب جهاد الصمد "إنني أفصل بين كيان "القوات اللبنانية" ونواب "القوات اللبنانية وبين رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، فنحن نتعاطى معهم في مجلس النواب ولكن لا اضع يدي بيد قاتل رشيد كرامي والعفو له اصول وشروط والمجرم بنظري يبقى مجرماً"، مشيراً إلى أنه "لا مشكلة مع "القوات اللبنانية" بل مع القاتل والمجرم سمير جعجع".
وفي حديث تلفزيوني، لفت الصمد إلى ان "مشكلتنا أنه لدينا 53 قانونا في لبنان غير مطبقين"، مشيراً إلى ان "الدولة التي لا تطبق القوانين فيها إلا على المواطن العادي ليسي دولة والدولة التي لا تطبق القانون على المسوؤلين ليست دولة والدولة التي لا يتعرف عليها المواطن إلا من خلال الضرائب ليست دولة".
وأشار إلى ان "المواطن اللبناني لا يثق بالدولة اللبنانية وعلى هذه الدولة اللبنانية تعليق مادة الحصانة على النواب والوزراء لمحاسبة المسؤولين المتورطين بتهم فساد وبهذه الحالة يمكن للمواطن اللبناني أن يصدق الدولة".
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