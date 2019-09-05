كبارة:للاسراع في اصلاح اعطال الكهرباء في الميناء

تابع النائب ​محمد كبارة​ قضية ​انقطاع الكهرباء​ في ​الميناء​ جراء ​انفجار​ محول قبل يومين، وأجرى لهذه الغاية اتصالات ب​شركة كهرباء قاديشا​ وشركة ​كهرباء لبنان​، داعيا الى الاسراع في اصلاح الاعطال لأن الناس لا تتحمل هذا الانقطاع التام.

وقد تبلغ كبارة من المسؤولين في كهرباء لبنان وكهرباء قاديشا انهم يكثفون جهودهم لاصلاح الاعطال واعادة ​التيار الكهربائي​ الى مدينة الميناء.