كبارة:للاسراع في اصلاح اعطال الكهرباء في الميناء

تابع النائب محمد كبارة قضية انقطاع الكهرباء في الميناء جراء انفجار محول قبل يومين، وأجرى لهذه الغاية اتصالات بشركة كهرباء قاديشا وشركة كهرباء لبنان، داعيا الى الاسراع في اصلاح الاعطال لأن الناس لا تتحمل هذا الانقطاع التام.
وقد تبلغ كبارة من المسؤولين في كهرباء لبنان وكهرباء قاديشا انهم يكثفون جهودهم لاصلاح الاعطال واعادة التيار الكهربائي الى مدينة الميناء.
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