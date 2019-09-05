رابطة معلمي التعليم الأساسي هنأت المعلمين والتلامذة والأهالي بحلول العام الدراسي الجديد

هنأت رابطة معلمي التعليم الأساسي المعلمين والتلامذة والأهالي بحلول ​العام الدراسي​ الجديد، داعية "المعلمين الى بذل الجهود الجبارة لخدمة المسيرة التربوية لجهة عطائهم وتفانيهم في آداء المسؤولية الملقاة على عاتقهم ، وجدهم وإجتهادهم في تعليم أبنائهم الطلبة وما يبذلونه من جهود سامية ساعيه الى الخير والنجاح وبناء الإنسان والنهوض بالمدرسة الرسمية".

وأكدت الرابطة على متابعتها لكل قضايا الزملاء المعلمين والمتعاقدين والإداريين وكل ما من شأنه رفع شأن المدرسة الرسمية وهي قد أعدت مذكرة ورفعتها إلى معالي الوزير بهذا الخصوص، داعية المسؤولين الذين إجتمعوا لبحث الورقة الإقتصادية إلى "التعقل والتفتيش عن الأموال في مزاريب الهدر و​الفساد​ وما أكثرها إضافة لإسترداد ​المال​ العام، والإبتعاد عن جيوب الفقراء وذوي الدخل المحدود التي لن تجد فيهم إلا الغضب والإشمئزاز من سلوك الطبقة السياسية التي تتحمل وحدها مسؤولية إيصال الوضع إلى ما وصل إليه الآن".

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