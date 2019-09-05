المطران عبد الساتر التقى شبيب وبحث معه في شؤون مدينة بيروت

التقى رئيس أساقفة ​بيروت​ للموارنة المطران ​بولس عبد الساتر​ ​محافظ​ بيروت ​القاضي زياد شبيب​ الذي هنّأه بعد تولّيه مقاليد الأبرشية.

وكانت مناسبة تباحث خلالها المطران عبد الساتر وشبيب في شؤون ​مدينة بيروت​ وقضاياها على مختلف الأصعدة.



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