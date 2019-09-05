ولي عهد أبو ظبي: الإمارات تقف بقوة إلى جانب السعودية بوجه التحديات الإقليمية

أكد ولي عهد ​أبو ظبي​ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن "​الإمارات​ تقف بقوة إلى جانب ​السعودية​، في وجه التحديات الإقليمية المحيطة بهما"، مشيراً إلى أن "الإمارات والسعودية شراكة الخندق الواحد في مواجهة التحديات المحيطة والهدف الذي يجمعنا أمن السعودية والإمارات واستقرار المنطقة، يجمعنا مصيرنا ومستقبلنا".

ولفت إلى أن "التحديات التي تواجه الدول مستمرة سواء تحديات صغيرة أو متوسطة أو صعبة"، مشيرا إلى "ضرورة أن تعمل ​الدولة​ التي تريد أن تبني نفسها وأن يكون لها مسار مثل مسارات الدول المتقدمة على تجاوز الصعاب والتحديات الكبيرة"، مؤكداً ان "مشاركة الإمارات في ​التحالف العربي​ الذي تقوده السعودية في ​اليمن​ وتصديها للتحديات جعل دولته أقوى وإصرارها أكبر وإدراكها أوسع في مواجهة الصعاب".

وأشار إلى أن "حادث صافر في مأرب دفعت فيه الإمارات دماء غالية زكية وأرواحا نفيسة طاهرة. خرجنا من ذلك اليوم العصيب أكثر قوة وتصميما، والحمدلله تجاوزناه بإصرار أقوى وإرادة أصلب".