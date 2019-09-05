الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت صاروخا باليستيا أطلقته أنصار الله باتجاه نجران

ذكرت قناة "الجزيرة" أنّ "الدفاعات الجوية ​السعودية​ اعترضت ودمّرت صاروخًا باليستيًّا أطلقته جماعة "​أنصار الله​" (الحوثيون)، من ​اليمن​ باتجاه ​نجران​".

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