إصابة 30 شخصا في تصادم قطار وشاحنة باليابان

اشارت شركة كيكيو لقطارات ​السكك الحديدية​ في ​اليابان​ الى إن قطارا اصطدم بشاحنة في يوكوهاما ثاني أكبر مدن البلاد اليوم الخميس، وأكدت إدارة الإطفاء بالمدينة إصابة قرابة 30 شخصا.

وأظهرت لقطة مصورة دخانا أسود يتصاعد من أجزاء من ​القطار​ الذي خرج عن القضبان والركاب ينزلون.

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