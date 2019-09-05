مسؤول فلسطيني: اقتحام نتانياهو للخليل عدوان جديد على الشعب الفلسطيني

أكد عضو المكتب السياسي للجهاد الإسلامي في ​فلسطين​ ​نافذ عزام​ أن "اقتحام رئيس الوزراء الاسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ ل​مدينة الخليل​ والمسجد الإبراهيمي هو عدوان جديد على ​الشعب الفلسطيني​"، مشيراً إلى أن "اقتحام بنيامين نتانياهو يعبر عن طبيعة النظرة ال​إسرائيل​ية للفلسطينيين ولمقدساتهم وتاريخهم".

ولفت إلى ان "هذا الاقتحام تحد كبير والمسؤولية لا تقع على عاتق ​الفلسطينيين​ وحدهم لمجابهة هذه التحديات بل هي مسؤولية كل العرب وكل المسلمين"، مشيراً إلى أن "العدوان مستمر والاستفزازات موجودة بشكل يومي، لكن هذا الاستفزاز يحمل معنى أخر كونه يقتحم مدينة الخليل بما تمثله من تاريخ وآثار".

وأشار إلى ان "الاقتحام يؤشر للوضع العربي؛ فالعرب منشغلون تمامًا عن قضيتنا الفلسطينية وعن أهلها"، موضحاً أن "هناك جزء في هذه الزيارة يتعلق بالحملة الانتخابية ل​نتنياهو​، وهناك جزء آخر يتعلق بشعور إسرائيل أنها تفرض سيطرتها على فلسطين ولا تجد موقفًا عربيًا رادعًا لها".

وذكر أن "نتانياهو يحاول أن يجد جمهورًا تؤثر في الكلمات والمفردات الدينية، وهناك جمهور واسع في إسرائيل يريد أن يسمع هذا الكلام"، مشيراً إلى انه "بالتالي نتانياهو يخاطب هذه الشريحة في المجتمع الصهيوني، ولكن للأسف العرب يصمون آذانهم لا يريدون أن يسمعوا هذا الكلام".