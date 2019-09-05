وزيرة تركية: تركيا قد تفقد تجارة مع بريطانيا بسبب خروجها من الاتحاد الاوروبي

ذكرت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان أن "​تركيا​ قد تفقد تجارة مع ​بريطانيا​ تصل إلى 3 مليارات ​دولار​ إذا انفصلت الأخيرة عن ​الاتحاد الأوروبي​ دون اتفاق"، مشيرةً إلى أن "الخسارة ستنجم عن قيام بريطانيا بزيادة الرسوم على الواردات بعد الانفصال عن الاتحاد الأوروبي في قطاعات من بينها الصلب والسيارات والمنسوجات".

ولفتت إلى "إننا نتوقع أن تكون القطاعات الأكثر تأثرا هي السيارات، بخسارة في حجم التجارة تصل إلى 1.2 مليار دولار، والمنسوجات بنحو 1.3 مليار دولار، والإلكترونيات والأجهزة المنزلية بحوالي 500 مليون دولار"، مشيرةً إلى أنه "للأسف، رغم أننا والجانب البريطاني نرغب في توقيع اتفاقية تجارة حرة، فإننا لا نستطيع ذلك نظرا لالتزاماتنا الدولية مع الاتحاد الأوروبي".