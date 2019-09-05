"طالبان" أعلنت مسؤوليتها عن التفجير الإنتحاري بالعاصمة الأفغانية كابول

أعلنت "​حركة طالبان​" مسؤوليّتها عن التفجير الإنتحاري الّذي استهدف منطقة قرب حي السفارات في العاصمة الأفغانية ​كابول​.

وكان قد أفاد مسؤول أفغاني لوكالة "رويترز" للأنباء، بـ"مقتل 3 أشخاص على الأقل وإصابة 30 آخرين في الانفجار في منطقة شيش دارك"، حيث تتواجد العديد من المجمعات المهمّة بينها المديرية الوطنية للأمن وهي جهاز الاستخبارات الأفغاني.

يُذكر أنّ يوم الإثنين، قُتل 16 شخصًا على الأقل في هجوم لـ"طالبان" على حي سكني في شرق كابول.

وتتزايد أعمال ​العنف​ الدامية في العاصمة الأفغانية على الرغم من توصّل ​الولايات المتحدة الأميركية​ و"طالبان" إلى اتفاق "مبدئي" ينصّ على سحب آلاف الجنود الأميركيين من ​أفغانستان​ مقابل ضمانات أمنيّة من الحركة.