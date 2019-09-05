سلامي: الأعداء ليسوا على إطلاع إلا على جزء صغير من قدرتنا الدفاعي

أكد القائد العام لحرس ​الثورة الإسلامية​ اللواء ​حسين سلامي​ أن "الأعداء ليسوا على إطلاع إلا على جزء صغير من قدرتنا الدفاعية لكنهم سيرون حقيقتها في الميدان العملي".

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