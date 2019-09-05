دوكان: عملية "سيدر" لا تزال قائمة وهناك تدابير يجب أن تُقر بسرعة

لفت الموفد الفرنسي المكلّف متابعة مقرّرات "​مؤتمر سيدر​" السفير ​بيار دوكان​، إلى "أنّني التقيت ببعض العاملين في ​المصارف​ ومالكي الشركات، فالهدف من زيارتي لم يكن فقط لقاء المسؤولين الساسيين، وفرنسا تقوم بدور الوسيط بين السلطات ال​لبنان​يةوالقادة الاقتصاديين وممثّلي المجتمع المدني،والجهات المانحة"، مبيّنًا "أنّني انتهيت من عملي بشعور قوي أو بانطباعات عدّة قويّة بأنّ الوضع الملحّ بات مفهومًا وواضحًا، وهذا أمر جليّ بعدما كنت أسمع في الأشهر السابقة من قبل البعض بأنّ هذا الوضع مألوف بالنسبة للبنان ويمكن الخروج منه بسهولة".

وأوضح في مؤتمر صحافي من ​المركز الثقافي الفرنسي​، "أنّنا توافقنا على توصيف هذا الوضع وهذا الأمر جيّد،وهذا التوافق على تشخيص الوضع كان يمكن أن نتوصّل إليه من قبل، إلّا أنّنا توصّلنا إليه اليوم، ولكن البعض كانت لديه آمال بغير ذلك والمعجزة أو الحل السحري الذّي يفكّر به البعض غير موجود"، منوّهًا إلى أنّ "هذا الوضع كان موجودًا في مرحلة "مؤتمر سيدر"،وتبيّن لي بعد لقاءاتي أنّ هناك فهمًا كبيرًا لدقّة الوضع الاقتصادي، إذ لا يمكن إيجاد مؤشّر اقتصادي واحد ليس سيئًا".

وركّز دوكان على أنّ "اكتشاف ​النفط​ في ليس الحل السحري الّذي سيحلّ كلّ الصعوبات الّتي يواجهها لبنان، فهذا أمر إيجابي لكنّنا لم نصل إليه بعد، وهذا أمل خاطئ وليس الطريق المناسب إلى الأمام"، مشدّدًا على أنّ "هناك تدابير يجب أن تُقرّ بسرعة، فالوقت يداهمنا ولا يمكننا الاستمرار بالجدالات اللامتناهية، والمهمّ أن عملية "سيدر" لا تزال قائمة في المنهجيّة المتّفق عليها، وهي العقود والاستثمارات بين لبنان والمجتمع الدولي". وأشار إلى أنّ "السلطات اللبنانية مدعوّة إلى وضع هرميّة واضحة للمشاريع المختلفة، الّتي ممكن أن تتراوح بين مدرسة من هنا وطريق من هناك".

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وذكر "أنّني لم أر جهات مانحة تقول لي إنّنا قرّرنا وقف التمويل. البعض كان لديه هذا الانطباع، إلّا أنّ ذلك ليس صحيحًا"، مفيدًا بأنّ "هناك بعض التشكيك الّذي ارتفع في الأسابيع والأشهر الأخيرة، إلّا أن التمويل لا زال موجودًا، والجهات المانحة لا زالت مستعدّة للمساعدة، شرط أن تجري الأمور وفق ما هو مطلوب". وأكّد أنّ "لبنان بحاجة ماسّة إلى بنى تحتيّة غير موجودة فيه، ونأمل أن توضع على السكة قريبًا".

وبيّن أنّ "التمويل الّذي وُعد به في "سيدر" لم يبدأ بعد، لأنّ تشكيل الحكومة تأخّر 9 أشهر، والأسئلة استمرّت أيضًا بعد تشكيلها"، منوّهًأ إلى أنّ "المطلوب في "سيدر" واضح وهو القيام بإصلاحات. والفكرة ليست أن تقوم الدولة بالإصلاحات فقط من أجل المجتمع الدولي أو لإرضاء الخارج، بل من أجل وضع البلد على السكة الصحيحة، ولخدمة الشعب والمؤسسات اللبنانية وللنهوض باقتصاد لبنان".

كما أشار دوكان في ما يتعلّق بالمالية العامة بشكل عام، إلى أنّ "من الواضح أنّه تمّ خفض العجز في موازنة 2019، وفهمت أنّ الجميع متوافق علىأنّ ما اتّفق عليه في "سيدر" ما زال متبعًا، وموعودون في موازنة 2020 أن تتضمّن تدابير تخفّض الإنفاق وهذا الأمر أسهل من زيادة الضرائب".