علق مواطنون لبنانيون "يافطة" على باب مدخل ​السفارة التركية​ مكتوب عليها عبارة "إنتو كمان انضبو"، وذلك إحتجاجاً على الموقف التركي من كلام ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ من مجازر الأتراك بحق اللبنانيين.

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كانت هذه تفاصيل خبر تعليق يافطة على السفارة التركية في بيروت بعبارة "إنتو كمان انضبو" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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