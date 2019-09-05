جنوب إفريقيا تغلق سفارتها في نيجيريا بعد تلقيها تهديدات









اسماء السيد - جوهانسبرغ: أعلنت وزارة خارجية جنوب إفريقيا الخميس أن بريتوريا "أغلقت موقتا" بعثتيها الدبلوماسيتين في نيجيريا بعد تلقيها "تهديدات" بعمليات انتقامية ردا على أعمال العنف التي استهدفت أجانب في الأيام الأخيرة في جنوب إفريقيا.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية في بريتوريا لونغا نغيغيليلي لوكالة فرانس برس "تلقينا معلومات وتهديدات من نيجيريين وقررنا أن نغلق موقتا" سفارة جنوب إفريقيا في أبوجا والقنصلية في لاغوس.

وشهدت جوهانسبرغ أكبر مدينة في جنوب إفريقيا ثلاثة أيام من اعمال شغب ضد اجانب خلفت خمسة قتلى قبل عودة الهدوء إليها الأربعاء.

وأثارت أعمال العنف هذه غضبا وقلقا في القارة الافريقية.