بريطانيا.. ثلاث "صفعات برلمانية" لجونسون في أقل من يوم

ولم يؤيّد المذكرة الحكومية سوى 298 نائباً في حين أنّ إقرارها كان يتطلب موافقة ثلثي أعضاء المجلس.
وامتنع نواب المعارضة العمّالية عن التصويت.
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وهذه ثالث صفعة مدوّية يتلقاها جونسون تحت قبّة البرلمان البريطاني في غضون 24 ساعة.
وكان زعيم حزب العمال جيريمي كوربين قد وصفدعوة جونسون للانتخابات بأنها خطوة "تشكيكية"، فيما قال إيان بلاكفورد النائب عن الحزب الوطني الاسكتلندي إنه وزملاءه "لا يثقون برئيس الوزراء".
غير أن كوربين قال إنه سيدعم الانتخابات بمجرد أن يمرر مشروع قانون يمنع رئيس الوزراء من إخراج المملكة من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، ويصبح قانونا، وهو ما يمكن أن يتم هذا بحلول نهاية الأسبوع الجاري.
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