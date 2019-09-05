15 مليون دولار جائزة لمن يبلغ عن نشاطات الحرس الثوري

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

أعلن المبعوث الأمريكي إلى إيران، براين هوك، عن جائزة مالية قدرها 15 مليون دولار لمن يبلغ عن نشاطات الحرس الثوري الإيراني.

وقال هوك، في مؤتمر صحفي من واشنطن بثته قناة "سكاي نيوز" الإخبارية، اليوم، إن "أي جهة تتعامل مع إيران يجب أن تدرك خطورة العواقب المترتبة على ذلك"، مشيرا إلى أن الحرس الثوري الإيراني يعمل مثل المنظمات الإرهابية، وتم إدراجه وقوات القدس في شهر إبريل الماضي ضمن قائمة المنظمات الإرهابية ، موضحا في الوقت نفسه أن الحرس الثوري يدرب ويمول وكلائهم حول الشرق الأوسط.

وأوضح أن طهران ترغب في أن توسع هذه الجماعات حدود ثورة النظام وتبث الفوضى والعنف الطائفي، و"نحن نستخدم كل السبل والأدوات الدبلوماسية لعرقلة هذه العملية".

وشدد هوك أن الولايات المتحدة تتخذ خطوات كبيرة اليوم ضد شبكة نفط تابعة للحرس الثوري تستخدم أموالها لتمويل الإرهاب، موضحا أن العقوبات الأمريكية الجديدة ضد طهران شملت 16 كيانا و10 أفراد و11 سفينة.

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وأشار المبعوث الأمريكي، إلى أن المجتمع البحري يجب أن يكون على دراية من أن قوات القدس تستخدم هذه المرساة الخادعة لنقل شحناتها غير القانونية، وتغير مسار النفط وتزور الوثائق وتخفي مواقع السفن من خلال وقف أجهزة البث وهذا يعد انتهاكا للقوانين البحرية ويسبب المخاطر على البحار.

وتابع: "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرغب بالتفاوض مع إيران على اتفاق جديد يعالج برامج إيران الصاروخية ويمنع تمويلها الإرهابي، علاوة على الاعتقال غير القانوني للمواطنين الأمريكيين".

وشدد أن تهديد إيران برفع التخصيب هو ابتزاز لممارسة الضغط، داعيا إيران إلى تغيير سلوكياتها، مضيفا: "أن ذلك لم يتحقق حتى الآن؛ ونحن ملتزمون بحملة الضغط الأقصى على إيران ولن نمنح أي استثناءات"، مؤكدا أن إيران رفضت الدبلوماسية عدة مرات وتواصل سياسة التهديد.

وأشار المبعوث الأمريكي، إلى أن الدول التى بقيت في الاتفاق النووي عليها أن تضمن حماية أمنها القومي، موضحا أن واشنطن ليس لها أى دور في الهجمات التي استهدفت مواقع الحشد الشعبي في العراق. وحول إعلان الصين عن استثمارات في قطاع النفطي الإيراني، قال هوك: "سنستمر بفرض العقوبات على الصين على أى نشاطات تقع ضمن العقوبات".