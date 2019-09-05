شكرا لقرائتكم خبر عن قيادى إخوانى سابق:"الإخوان" تضخ أموالاً للجانها الإلكترونية لنشر الأكاذيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال ابراهيم ربيع، القيادى الإخوانى السابق، والخبير فى شئون الجماعات الإرهابية ، إن الاكاذيب التى تروجها قنوات الجماعة الإرهابية غرضها الأساسى هو التأثير بشكل كبير على الدولة المصرية، لافتا أن الجماعة الإرهابية تضخ أموال كبيرة للجانها الإلكترونية لبث سمومها عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

وأضاف القيادى الاخوانى السابق فى تصريح لليوم السابع، أن هذه الكتائب الالكترونية تعمل على ترويج الشائعات التى تمس المواطن المصري، للتأثير عليه من خلال هذه الأكاذيب لخلق حالة من التشكيك فى الحكومة والدولة لإثارة الفتن فى المجتمع.