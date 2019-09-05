شكرا لقرائتكم خبر عن موجز السياسة.. المجلس الأعلى للإعلام يقر 7 أكواد لحماية القيم والأخلاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” عددا من الأخبار المهمة خلال الساعات الماضية على مدار اليوم الأربعاء، متعلقة بالبرلمان والأحداث السياسية ومنظمات المجتمع المدنى والأحزاب، وجاءت أهمها كالتالى: 7 أكواد لـ"الأعلى للإعلام" لحماية القيم والأخلاق.. وتطبيقها بعد النشر بالوقائع المصرية 2 مليون جنيه عقوبة مخالفة اتصال إلكترونى للتسويق بـ"حماية البيانات الشخصية" "الوفد" يطالب بعدم التوسع بالصناعات كثيفة استخدام الطاقة والصناعات الملوثة نص كلمة مساعد وزير الخارجية خلال الملتقى الثالث عشر للجمعيات الأهلية Advertisements صلاح حسب الله يطالب الحكومة بمراعاة محدودى الدخل فى ملف تقنين وضع اليد مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان: الدولة تولى أهمية كبيرة لتسريع التنمية حافظ أبوسعدة: قانون الجمعيات الأهلية حقق مطالب المجتمع المدنى السوشيال من سلاح الإخوان لترويج الأكاذيب لكشف فضائح الجماعة.. اعرف الأسباب

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