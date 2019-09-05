تشريعية البرلمان: قوانين النواب والشيوخ والإدارة المحلية أولوية بدور الانعقاد الخامس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد فؤاد بدراوى عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن هناك عددا من القوانين التى سيوليها البرلمان أهمية كبيرة فى دور الانعقاد الخامس على رأسها القوانين المنظمة للانتخابات، حيث من المنتظر أن يتم إصدارها خلال الدور الأخير.
وقال بدراوى، إن البرلمان سيضع قانونى مجلس النواب ومجلس الشيوخ على رأس أولوياته خلال دور الانعقاد الخامس وكذلك قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، هذا إلى جانب قانون الإدارة المحلية الذى من المنتظر أن يتم الانتهاء منه خلال دور الانعقاد الأخير.
وأوضح بدراوى، أن مجلس النواب قام بدوره على أكمل وجه واستطاع أن ينجز كثيرا من التشريعات الهامة ويعدل غيرها.
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