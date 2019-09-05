شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: تسعير المحاصيل الزراعية قبل زراعتها يقضى على السوق الموازية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب محمد سعد تمراز، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن تسعير المحاصيل الزراعية من أبرز الملفات خلال دور الانعقاد الأخير، مؤكدا أن اللجنة ستعقد المزيد من اللقاءات فى حضور التنفيذيين لوضع آلية لحل المشكلة بشكل نهائى.

وأوضح عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن تسعير المحاصيل الزراعية قبل موسم الزراعة، التزام دستورى ورد فى نص المادة 29 من الدستور، وله العديد من المميزات فى مقدمتها منح الفلاح مطلق الحرية فى زراعة المحصول الذى يحقق له هامش ربح، وفى نفس الوقت يقضى على ظاهرة السوق الموازية.

Advertisements

وأشار عضو لجنة الزراعة، إلى أن هناك عدد من القضايا التى سيتم حسمها خلال دور الانعقاد الأخير، وعلى رأسها ملف التسعير قبل الزراعة، او حتى على الأقل التسعير قبل موسم الحصاد، على أن يتم مراعاة زيادة أسعار مستلزمات الزراعة، والأيدى العاملة، ووضع رؤية لسد الاحتياجات من المحاصيل الأساسية.