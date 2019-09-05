شكرا لقرائتكم خبر عن النائب ماجد طوبيا يطالب بحصر العقارات الآيلة للسقوط والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب ماجد طوبيا عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، الحكومة، بضرورة حصر العقارات الآيلة للسقوط فى مختلف محافظات الجمهورية حتى لا يتم التعرض لكوارث مفاجئة أو مشاكل فيها ثم العمل على إزالتها على الفور.
وقال طوبيا، إن هناك قرارات إزالة كثيرة خرجت لمثل هذه العقارات يجب أن يتم تنفيذها على الفور حتى لا يتعرض المواطنون القانطون بها إلى أية مشاكل أو كوارث مفاجئة، لافتا إلى ضرورة تحرك الحكومة لحل هذه الأزمة.
وشدد عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن على ضرورة مراعاة الأسر غير القادرة بتوفير مسكن مناسب لها لحين الانتهاء من إزالة هذه العمارات وبناء غيرها أو التصرف فيها حتى لا يتعرض سكان هذه العمارات لمشكلات مادية أو غيرها.
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