شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أكواد لـ"الأعلى للإعلام" لحماية القيم والأخلاق.. وتطبيقها بعد النشر بالوقائع المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، القواعد والمعايير المهنية الضابطة للأداء الصحفى والإعلامى والإعلانى والأكواد.

ويرصد ”الخليج 365” الأكواد التى وضعها المجلس لحماية القيم والأخلاق والالتزام بمبادئ وتقاليد المجتمع كالآتى:

- الحفاظ على قيم وأخلاق ومبادئ وتقاليد المجتمع

-عدم الخوض فى الأعراض أو تعميم الاتهامات

- عدم الإساءة الى الأخرين و احترام الرأى الأخر

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- عدم التحقير من الأشخاص أو المؤسسات

- الحفاظ على النظام العام والآداب العامة

- تجنب ما يدعو إلى الإباحية أو يحض على الفسق والفجور

إبراز أهمية القيم والأخلاق ودورهما فى حماية المجتمع

وقال الدكتور عصام فرج، الأمين العام للمجلس الإعلى لتنظيم الإعلام، إنه سيتم تطبيق المعايير والأكواد المتعلقة بأصول المهنة وأخلاقياتها والقواعد الضابطة للاداء الصحفى والإعلامى، فى اليوم التالى من نشرها فى جريدة الوقائع المصرية.

وذكرعصام فرج فى تصريحات صحفية له، خلال لقائه بعدد من الصحفيين عقب انتهاء اجتماع المجلس، أن الإجتماع القادم للمجلس سيناقش كافة اجراءات تراخيص الصحف والمواقع الاليكترونية،موضحا أنه سيتم مناقشة الاجراءات الخاصة بالملكية الفكرية وحماية حقوقها.