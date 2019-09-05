8 مبادئ حاكمة للاستثمار .. سرعة إنجاز معاملات المستثمرين أبرزها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نصت المادة "2" من القانون رقم 72 لسنة 2017 بإصدار قانون الاستثمار، على أن يهدف الاستثمار فى جمهورية مصر العربية إلى رفع معدلات النمو الاقتصادى للبلاد وزيادة معدلات الإنتاج المحلى وتوفير فرص العمل وتشجيع التصدير وزيادة التنافسية بما يُسهم فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. وحددت المادة 8 مبادئ حاكمة للاستثمار، وهى: 1- المساواة فى الفرص الاستثمارية ومراعاة تكافؤ الفرص بغض النظر عن حجم المشروع ومكانه ودون تمييز بسبب الجنس. 2- دعم الدولة للشركات الناشئة وزيادة الأعمال والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لتمكين الشباب وصغار المستثمرين. 3- مراعاة جميع النواحى ذات البعد الاجتماعى وحماية البيئة والصحة العامة. Advertisements 4- حرية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلك. 5- اتباع مبادئ الحوكمة والشفافية والإدارة الرشيدة وعدم تضارب المصالح. 6- العمل على استقرار السياسيات الاستثمارية وثابتها. 7- سرعة إنجاز معاملات المستثمرين والتيسير عليهم بما يحقق مصالحهم المشروعة. 8- حق الدولة فى الحفاظ على الأمن القومى والمصلحة العامة. ونصت المادة على أن تسرى مبادئ الاستثمار المشار إليها على المستثمر والدولة كل فيما يخصه.

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