شكرا لقرائتكم خبر عن بهاء أبوشقة يصدر قرارًا بتعيين لجنة الشباب بالقليوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، قرارًا بتعيين هيئة مكتب مؤقتة لمدة عام، للجنة الشباب العامة في محافظة القليوبية.

وتضمن القرار تعيين عمرو محمد الحسيني، رئيسًا للجنة الشباب بالقليوبية، وكلا من فهد محمود سيف النصر، وكريم مطر،ومصطفى محمد إسماعيل، وعبد الله رضا عبد الله، وأحمد شعبان لطفي، نواباً لرئيس اللجنة.

وشمل القرار تعيين أحمد حسين إبراهيم سالم، سكرتيرًا عامًا للجنة، وتعيين كل من رشاد محمد طلبه، ومحمود أحمد محمود، ومحيي حسني لاشين، وأنطونيوس عماد إسكندر، ومحمد هلال مصطفى مسلم، وخالد معتمد حسن، سكرتارية مساعدين.

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كما شمل القرار تعيين عبد المحسن ممدوح حامد عفيفي أمينًا للصندوق، ومحمد بحيري خاطر أمين صندوق مساعد،وينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره ويلغي كل ما يخالف ذلك من قرارات.