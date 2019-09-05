شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ضوابط التنازل عن تراخيص البحث والاستغلال بالمناجم والمحاجر والملاحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت المادة (15) من قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، شروط التنازل عن تراخيص البحث أو الاستغلال بالمناجم والمحاجر والملاحات.

وحظرت المادة (15) من القانون التنازل عن تراخيص البحث أو الاستغلال إلى الغير إلا إذا توافرت فيه الشروط المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية.

Advertisements

كما ألزمت المادة نفسها المتنازل بسداد مثلى القيمة الإيجارية السنوية للهيئة أو الجهة المختصة حسب الأحوال نظير التنازل، وألا يسرى التنازل إلا بعد اعتماده من السلطة المختصة.