شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للإعلام": المعايير الإعلامية مطابقة للدستور والعهد الدولى لحقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال جمال شوقى رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المعايير الإعلامية التى أقرت من قبل المجلس هى واحدة من أهم أدوات الاعلام، وتمثل قواعد العمل الاعلامية الملزمة للوسائل الاعلامية والاعلاميين وتحدد مواصفات الخبر و تضمن حقوق المشاهدين و الإعلاميين .

وأضاف جمال شوقى فى تصريحات صحفية له خلال لقاءه بمحررى ملف المجلس الأعلى للإعلام، أن ضوابط عمل البرامج هى القواعد التنظيمية التى تحكم إطار البرامج المتخصصة التى بدأ تنفيذها أول سبتمبر ،مشيرا الى أن المعايير تمثل قواعد العمل الاعلامى و هى مطابقة للدستور و القانون و العهد الدولى لحقوق الانسان الصادر عن الامم المتحدة و هى تماثل تماما المعايير المطبقة فى دول الاتحاد الاوروبى .

وأشار شوقى، إلى أن المعايير الإعلامية تضم 14 معيار تحدد مواصفات الخبر و قواعد التغطية الاعلامية وحقوق الاعلاميين كما تضمن حقوق المجتمع و تشمل المعايير 10 أكواد للتغطية الاعلامية المتخصصة و كود التعامل مع قضايا المرأة و يشمل 12 معيارا و كود ضمان حماية مقتضيات الأمن القومى و كود تغطية العمليات الارهابية و كود حماية حقوق الملكية الفكرية و كود حماية القيم و الاخلاق و يشمل 7 معيارا و كود المحتوى الدينى كما تتضمن المعايير كود الصحافة و الاعلام الرياضى و كود الأعمال الدرامية وكود ضمان حماية الملكية الفكرية .

وذكر جمال شوقى رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ،أن تطبيق المعايير يؤدى الى زيادة احترافية الوسائل الاعلامية و الى تقليل حجم المخالفات .