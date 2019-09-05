شكرا لقرائتكم خبر عن 15 تصريحا بارزا من حوار وكيل البرلمان لليوم السابع.. أبرزها ما قاله عن "عبد العال" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - معلومات مهمة أدلى بها وكيل مجلس النواب، فى حوار شامل مع الخليج 365، كشف فيه عدد من الحقائق فى شأن أداء البرلمان فى دور الانعقاد الرابع، وموقفه من تشريعات دقيقة سيتم مناقشتها خلال الفترة المقبلة، كمجلس الشيوخ ومباشرة الحقوق السياسية والإيجارات القديمة. ويستعرض ”الخليج 365” أبرز 15 تصريحاً فى الحوار : 1."إحنا برلمان الطبقة المتوسطة..ومعظمنا واخدين سُلف بالتقسيط". 2. أقول للناس: "النائب مش بتاع تعيينات ولا تأشيرات حج..وطلباتكم حوَّلتنا إلى بوسطجية". 3.التاريخ سينصف "عبد العال"..هذا الرجل تحمل عبء كبير واحتوى كل الخلافات. 4."25-30" تعمل لحساب لقطات "الفيس بوك". 5. لولا السيسى لأصبحنا أربع دول وطوائف وعنصريات. 6.مطلوب تعديل وزارى لنحو 10 حقائب. Advertisements 7."الوزير اللي معندوش جُرأة يدي تأشيرة واضحة مينفعش يبقى وزير". 8."أمنح البرلمان فى الدور الرابع 9 من 10 ". 9."برلمان سرور كان مُتزاوجاً مع الحكومة لكننا منفصلين". 10. حزب الوفد يرى انتخاب مجلس الشيوخ بقائمة مطلقة فى 2020 مع انتخابات البرلمان. 11. حزب الوفد يرى إجراء توازن عاجل فى شأن مشروع قانون الإيجارات القديمة. 12. زيادة الحافز البرلمانى مطلوب لتحسين الأداء. 13. أطالب بتوفير مكتب مُزود بفريق استشارى لكل نائب كما يحدث فى العالم. 14. أعمال بناء برلمان العاصمة الإدارية ستنتهى فى إبريل المقبل. 15.أطمح فى رئاسة البرلمان وحزب الوفد..وأطوِّر من نفسى كل يوم.

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