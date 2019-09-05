شكرا لقرائتكم خبر عن فتوى مضلة للسلفيين.. تحريم وضع الأموال فى البنوك.. ودار الإفتاء ترد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "فتاوى مضلة للسلفيين"، هى سلسلة يومية تكشف أخطاء الفتاوى التى يصدرها التيار السلفى، وكيف ردت عليها المؤسسات الدينية الرسمية سواء الأزهر أو دار الإفتاء على تلك الفتاوى الشاذة التى يصدرها السلفيين.

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اليوم نستعرض فتوى مضلة للسلفيين، وهى فتوى أبو إسحاق الحوينى بشأنه تحريمه إيداع الأموال فى البنوك حيث قال فى فتوته: البنوك الرباوية وضع الفلوس فيها حرام، لأن البنك ليس له عملا إلا الإقراض والبنوك لا تنفذ مشروعات.

فى المقابل ردت دار الإفتاء المصرية على هذه الفتوى عندما بثت مقطع فيديو بعنوان "ملخص لحكم إيداع المال فى البنوك"، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أوضحت خلاله حكم إيداع المال أو شهادات الاستثمار فى البنوك، وفيه قال الدكتور عمرو الوردانى، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن وضع المال فى البنوك فى ودائع أو حساب استثمارى أو شهادات استثمار، جائز شرعًا ولا شىء فيه، موضحا أن البعض يظن أن هذه المعاملات البنكية، من قبيل الربا بسبب الفائدة الثابتة، لكنها ليست فائدة لكنها ريع، لأن من يضع مبالغ مالية فى البنك فهو يمول مشروعات، وبالتالى يأخذ نسبة من أرباح هذه المشروعات، ويم تثبيت هذه الفائدة بعد دراسات الجدوى ودراسات السوق.