شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بـ"إسكان البرلمان" يطالب بجدول زمنى لتنفيذ مشروعات الصرف الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب عادل بدوى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن ملف الصرف الصحى ومياه الشرب من الملفات التى تحظى باهتمام الدولة، والنواب جميعهم، وذلك لأنه ملف حيوى، ويشغل جموع المصريين فى مختلف المحافظات.

وطالب عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بحصر شامل ودقيق لكافة القرى على مستوى الجمهورية التى تعانى من عدم وجود صرف صحى، بالإضافة للمشروعات المتوقفة أيضا، على أن يتم وضع رؤية وخطة لاستئناف العمل مرة أخرى، وفقا لجدول زمنى محدد، على أن يراعى الاعتمادات المالية، حتى لا تتوقف الأعمال مرة أخرى.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن اللجنة طالبت حال مناقشة الموزانة العامة لقطاعات مياه الشرب والصرف الصحى، بزيادة الاعتمادات المالية المخصصة لجهاز مياه الشرب والصرف الصحى، وذلك حتى يتسنى له تنفيذ جزء من طلبات النواب المتعلقة بالمشروعات المتوقفة فى ذات النطاق.