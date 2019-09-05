تعرف على موارد هيئة تنمية الصعيد.. أبرزها الاعتمادات المخصصة لها من الدولة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت المادة الرابعة من القانون رقم 157 لسنة 2018 بإصدار قانون إنشاء هيئة تنمية الصعيد، موارد الهيئة، والتى تتكون مما يأتى: 1 - الاعتمادات التى تخصصها لها الدولة. 2 - الهبات والمنح والتبرعات والإعانات وذلك وفقًا للقواعد المقررة فى هذا الشأن. Advertisements 3 - القروض التى يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة. 4 - مقابل الخدمات التى تؤديها الهيئة للغير. 5 - عائد استثمار أموال الهيئة. 6 - أى موارد أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة وتتفق مع طبيعة الهيئة.

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