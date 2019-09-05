شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بزيادة المخصصات المالية للعلاج على نفقة الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بزيادة المخصصات المالية للعلاج على نفقة الدولة، حتى يمكن تقديم كل الخدمات الصحية والطبية للمواطنينن خاصة فى المحافظات التى لم تدخل فى المرحلة الأولى لتطبيق نظام التأمين الصحى الشامل.

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وقال "وهب الله"، إن نظام التأمين الصحى الشامل يطبق على 5 مراحل تستغرق 15 سنة، وبالتالى هناك محافظات ستنتظر 15 عاما حتى يطبق النظام فيها، وتعتمد هذه المحافظات على العلاج على نفقة الدولة خاصة لغير القادرين والبسطاء، مما يتطلب زيادة الاعتمادات المالية للعلاج على نفقة الدولة.

وكانت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب أوصت فى وقت سابق، بإعادة النظر فى تسعير أكواد بروتوكولات العلاج على نفقة الدولة لسد الفروق المالية وبين قيمة القرارات الصادرة وبين تكلفة الخدمة المقدمة وشراء المستلزمات الطبية، وتفعيل قرار وزير الصحة بشأن البدء الفورى فى تنفيذ قرار العلاج المطلوب فور صدور موافقة اللجنة الثلاثية، وعدم طلب أية مبالغ إضافية، والتوسيع فى بروتوكولات العلاج على نفقة الدولة بضم أمراض جديدة، والتى انتشرت فى الآونة الأخيرة مثل "ضمور العضلات" أسوة بمرض فيرس سي.

جدير بالذكر، أن وزارة الصحة ذكرت فى موازنة البرامج والأداء لعام 2019/2020، أن البرنامج الفرعى عن العلاج على نفقة الدولة، اعتُمد له 6 مليارات جنيه، وأن البرنامج يستهدف علاج نحو 3 ملايين و333 مريضا فى عام 19/20، حيث يبلغ نصيب أمراض الباطنة نحو الأمراض 248 ألفا و990 مريضًا بالفشل الكلوى نحو 150 ألفا و172 وأمراض الأورام نحو 318 ألف و512 وأمراض العظام 89 ألف و155 ونحو و97 ألف من مرضى المخ والأعصاب و46 ألف من مرضى الجراحة و13 ألف من أمراض الدم و71من مرضى العيون و59 ألف من أمراض النساء.