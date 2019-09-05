2000 دولار أمريكى مقابل تصريح سيارة أجنبية غير مسجلة لممارسة أنشطة النقل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد قانون جهاز خدمات النقل البرى والدولى، مقابل التراخيص والموافقات والتصاريح وتكاليف الدراسات الفنية ومقابل الخدمات، المتعلقة بالشاحنات الأجنبية. ويستعرضها ”الخليج 365” على النحو التالى : Advertisements 1. حدد القانون 2000 دولار أمريكى مقابل تصريح لسيارة أجنبية غير مسجلة بالدولة بممارسة أى من خدمات نقل الركاب أو البضائع. 2. حدد القانون 500 دولار أمريكى مقابل تصريح لسيارة أجنبية غير مسجلة بالدولة بتغيير خط السير أو طبيعة الحمولة.

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