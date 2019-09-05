شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد بدراوى يطالب الحكومة بمؤتمر سنوى دولى للاستثمار لرفع معدلاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتبر النائب محمد بدراوى، عضو مجلس النواب بلجنة الشئون الاقتصاديه، أن العمل على زيادة الاستثمارات الأجنبية يتطلب عدد من التحركات، منها السعى لعقد مؤتمر دولى للاستثمار سنويا لتحفيزه، وإعلان نتائج الأعمال الخاصة بالاستثمار لتكون معلنة كل 3 أشهر ، من خلال قياس أثر التشريع الذى أقره البرلمان.

ولفت "بدراوى" إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يقوم بما عليه من خطوات لزيادة الاستثمارات الأجنبية وترجمة جهود وزيارات الرئيس لواقع ملموس من خلال خطة تعمل عليها الحكومة خاصة وأنه لابد من العمل من أجل الوصول لـ20 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال الـ3 سنوات القادمة.

وطالب "بدراوى " فروع الهيئة العامة للاستثمار بالتوعية لكافة رجال الأعمال وإجراء زيارات فى أماكن العمل، بجانب العمل على ترجمة كافة التشريعات المتعلقة بالاستثمار لأكثر من لغة لتكون متاحة للمستثمرين الأجانب وإصدارها فى كتيب واستغلال الملحقين التجاريين بالسفارات لتعريف العالم بالقانون الجديد ، بجانب عمل وزارة الاستثمار بإجراء لقاءات منتظمه مع رجال الأعمال لما يساعد بتعديل المناخ بشكل كامل .