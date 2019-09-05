شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطالب بخطة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الأساسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب خالد هلالى، تعظيم انتاج المحاصيل الأساسية، لسد الاحتياجات الداخلية، وتقليل الاستيراد، لتوفير العملة الصعبة، على أن يتم وضع خطة تهدف لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الزارعات الاستراتيجية على المدى القريب.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة الاعتماد على الوسائل الحديثة فى الزراعة، وذلك من خلال تفعيل دور مراكز البحوث الزراعية، واستنباط سلالات جديدة من البذور، تعطى إنتاجية مضاعفة وفى نفس الوقت تكون غير شرهة للمياه، لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية.

وأوضح عضو البرلمان، أن مراكز البحوث لها ميزانية مخصصة من أجل تعظيم الاستفادة فى مجال الزراعة، واستنباط بذور وتقاوى تعطى إنتاجية أعلى، وهذا الأمر يستوجب مزيد من الدراسة، والاستفادة بالبحث العلمى فى هذا الإطار، لتحقيق الهدف المنشود، وتحقيق الاكتفاء الذاتى.