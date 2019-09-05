شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على فئات العمالة غير المنتظمة ضمن قانون المعاشات لمظلة التأمينات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد واحدة من المزايا العديدة التى تضمنها قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الذى أقره مجلس النواب وصدق عليه رئيس الجمهورية ونشر فى الجريدة الرسمية، هى إخضاع العمالة غير المنتظمة مثل الباعة الجائلين وعمال التراحيل وغيرهم، لأحكامه، وضمهم تحت مظلة التأمينات.

وفي إطار ذلك، نستعرض فئات العمالة غير المنتظمة التي يتم تطبيق قانون المعاشات الجديد عليها وأهمها :

1- ملاك العقارات المبنية الذين يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوى عن فئة الحد الأدنـى لأجر الاشتراك.

2 - عمال التراحيل.

3 - صغار المشتغلين لحساب أنفسهم كالباعة الجائلين ومناديى السيارات وموزعى الصحف وماسحى الأحذية المتجولين، وغيرهم من الفئات المماثلة والحرفيين.

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4 - العاملون فى المنازل.

5 - محفظى وقراء القرآن الكريم.

6 - المرتلون والقيمة وغيرهم من خدام الكنيسة.

7 - العاملون المؤقتون فى الزراعة أو فى مشروعات تربية الماشية أو الدواجن أو فى المناحل.

8 - حائزو الأراضى الزراعية الذين تقل حيازتهم عن فدان سواء كانوا ملاكًا أو مستأجرين.

9 - ملاك الأراضى الزراعية ( غير الحائزين لها) ممن تقل ملكيتهم عن فدان.