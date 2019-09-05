في جريمة مخلة بالشرف.. سحب الجنسية المصرية من سيدة فلبينية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم: وافق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء على سحب الجنسية المصرية من إيفانجلين أوكتافيو هيهلجا من مواليد الفلبين 1976 (فلبينية الأصل) لصدور حكم قضائي ضدها بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف. ونشرت الجريدة الرسمية القرار في عددها اليوم الخميس.

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