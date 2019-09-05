الحكومة الإيطالية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - روما- (د ب أ): تؤدي الحكومة الائتلافية الإيطالية الجديدة، المدعومة من جانب حركة خمس نجوم المناهض للمؤؤسات والحزب الديمقراطي الممنتمي ليسار الوسط، اليمين الدستورية اليوم الخميس. ومن المقرر إجراء مراسم أداء اليمين الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي (08:00 مساء بتوقيت جرينتش) في القصر الرئاسي، مقر الرئيس سيرجيو ماتاريلا. وسوف تعقد الحكومة بعد ذلك أول اجتماع وزاري لها. Advertisements ومن المتوقع أن يكون أحد أول قرارات الحكومة الجديدة تعيين رئيس الوزراء الإيطالي السابق باولو جينتيلوني ممثلا لإيطاليا بالمفوضية الأوروبية الجديدة. يضم التشكيل الوزاري الجديد 21 وزيرا، بينهم سبع سيدات. وينتمى 10 وزراء لحركة خمس نجوم وتسعة للحزب الديمقراطي ووزير من حزب الحريات والمساواة ووزير تكنوقراط. ومن المقرر أن تخضع الحكومة لتصويت بالثقة في البرلمان الأسبوع القادم، يوم الاثنين في مجلس النواب ويوم الثلاثاء في مجلس الشيوخ.

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