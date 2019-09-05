السيسي يوافق على تمويل الصين لمشروع تطوير التعليم عن بعد بـ79 مليون يوان صيني

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
وافق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة جمهورية الصين الشعبية، بشأن موافقة الحكومة الصينية على تمويل وتنفيذ مشروع تطوير نظام التعليم عن بُعد للمرحلتين الأولى والثانية وتنفيذ المرحلة الثالثة، والموقعة فى القاهرة في 27 أكتوبر 2018.
كان مجلس النواب، وافق على الخطابات المتبادلة للمشروع الذي تبلغ تكلفته نحو (79 مليون يوان صينى) تخصم من حساب المنحة المنصوص عليها في اتفاقية التعاون الاقتصادى والفنى الموقعة بين الحكومتين المصرية والصينية بتاريخ 23/12/2014، وسيتم تحديد الجوانب التفصيلية للمشروع من خلال عقد موقع من المؤسسات المخولة بين الحكومتين المصرية والصينية.
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