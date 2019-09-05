​مرصد الإفتاء: خلايا داعش تنشط في العراق وغرب أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

​قال مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية إن نشاط الجماعات الإرهابية في النصف الثاني من 2019 ما زال مستمرًّا ومتزايدًا بالرغم من الجهود التنسيقية التي تقوم بها أجهزة الأمن في مختلف البلدان.

وأوضح المرصد في بيان اليوم الخميس، أن مؤشر الإرهاب الأسبوعي الصادر عنه رصد أن الجماعات الإرهابية نفذت (18) هجومًا إرهابيًّا في (9) دول مختلفة، أدت إلى سقوط ما يقارب (148) ما بين قتيل وجريح، حيث أودت بحياة (90) شخصًا وإصابة (58) شخصًا.

​وأوضح المرصد بأن العراق جاء في المركز الأول حيث شهدت محافظات العراق تنفيذ (6) هجمات خلال الأسبوع، ثم حلت أفغانستان في المركز الثاني بواقع (3) هجمات، ثم نيجيريا بواقع (3) هجمات، فيما شهد كل من (الصومال، النيجر، باكستان، كشمير، مالي، بوركينافاسو) هجومًا واحدًا نفذته جماعات مختلفة.

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وتابع المرصد أن العمليات الإرهابية خلال الأسبوع الماضي نفذتها (7) جماعات إرهابية تنشط في الدول التسع، وأكد المرصد بأن تنظيم داعش يعتبر أكثر التنظيمات الإرهابية نشاطًا خلال الأسبوع الماضي بالرغم من خسارته الفادحة حيث جاء في المركز الأول على مؤشر التنظيمات الأكثر تنفيذًا للعمليات الإرهابية خلال الأسبوع بواقع (7) هجمات، وجاءت هجمات التنظيم في كل من العراق وغرب أفريقيا.

وأكد المرصد أنه بالرغم من مساعي إحلال السلام في أفغانستان وإجراء مفاوضات مباشرة مع حركة طالبان فإنها ما زالت مصرة على تنفيذ عملياتها الإرهابية، فاحتلت المركز الثاني بواقع (3) هجمات في أفغانستان، فيما تنشط جماعات أخرى قريبة منها في أفغانستان وكشمير مثل حزب الأحرار وجيش محمد بتنفيذ كل منهما هجومًا واحدًا، وجاء في المركز الثالث تنظيم بوكو حرام بواقع هجومين، وفي المركز الرابع الجماعات الموالية للقاعدة في غرب أفريقيا بواقع هجومين، بينما نفذت حركة الشباب الموالية للقاعدة هجومًا واحدًا.

وأكد المرصد أن التنظيمات الإرهابية اعتمدت خلال الأسبوع الماضي على إطلاق النار بشكل عشوائي ومنظم خاصة ضد قوات الأمن، وهو ما يشير إلى تراجع تكتيكات تلك التنظيمات والقدرات اللوجستية واعتمادها على نصب الكمائن، وهو ما يتطلب تنسيقًا أمنيًّا واسعًا لاستباق العمليات الإرهابية والهجمات على الكمائن والدوريات الأمنية.