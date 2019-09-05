واشنطن عرضت ملايين الدولارات على قبطان ناقلة نفط إيرانية لتغيير مسارها

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن- (أ ف ب):

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الأربعاء، أن مسؤولًا أمريكيًا رفيع المستوى عرض شخصياً عدة ملايين من الدولارات على القبطان الهندي لناقلة نفط إيرانية يشتبه في أنّها متوجّهة إلى سوريا.

وذكرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية أنّ المسؤول عن الملف الإيراني في الخارجية الأمريكية، براين هوك، بعث برسائل الكترونية إلى القبطان أخيليش كومار تتضمن "أنباء سارة" تتمثل بعرض ملايين الدولارات على كومار تمكّنه من العيش برفاهية في حال أبحر بسفينته "أدريان داريا 1" الى بلد يمكن فيه احتجازها.

وقالت متحدثة باسم الخارجية الأمريكية: "اطّلعنا على مقال فايننشال تايمز ويمكن أن نؤكّد أنّ التفاصيل دقيقة".

وأضافت: "أجرينا اتصالات مكثفة مع أكثر من قبطان سفينة وشركات شحن نحذرهم فيها من عواقب تقديم الدعم لمنظمة إرهابية أجنبية"، في إشارة إلى الحرس الثوري الإيراني.

واحتُجزت "أدريان داريا 1" لمدة ستة أسابيع في منطقة جبل طارق البريطانية، للاشتباه في أنها تنقل نفطا من إيران إلى حليفتها سوريا في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على نظام الرئيس بشار الأسد.

وأفرجت سلطات جبل طارق بعد ذلك في 18 أغسطس، عن ناقلة النفط التي كانت تحمل سابقا اسم "جريس 1"، بعد تلقيها تأكيدات مكتوبة بأن السفينة لن تتوجه إلى بلدان خاضعة لعقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي.

وتعليقا على مقال صحيفة فايننشال تايمز، سخر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف من مبادرة هوك. وكتب في تغريدة على تويتر "بعد فشلها في القرصنة، تلجأ الولايات المتحدة إلى الابتزاز المباشر: سلّمونا نفط إيران وتلقّوا عدة ملايين من الدولارات أو عرّضوا أنفسكم لعقوبات".

وردّت مورغان أورتيجاس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مستخدمة عبارات ظريف نفسها. واتهمت إيران بممارسة "ابتزاز مباشر" بمطالبتها بالحصول على 15 مليار دولار من الدول الأوروبية الكبرى تُستردّ من مبيعات النفط الايراني المستقبلية.

وتقول إيران إنه إذا حصلت على خط الائتمان هذا، فسوف تعود إلى الامتثال الكامل للاتفاق النووي الذي انسحب منه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

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استبعدت الإدارة الأمريكية الأربعاء أي "اعفاء" من العقوبات المفروضة على إيران لتسهيل منح خط ائتماني لطهران بوساطة فرنسية.

وقال هوك للصحافيين "لا يمكننا أن نكون أكثر وضوحا في تصميمنا على تنفيذ حملة الضغوط القصوى. لا نعتزم منح استثناءات أو اعفاءات والولايات المتحدة تكثف حملتها من الضغوط القصوى".

وأوضحت السلطات الأمريكية إن كومار (43 عاما) تولى قيادة الناقلة في جبل طارق.

ويبدو أنه لم يتجاوب مع عرض الولايات المتحدة، لذلك فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على الناقلة وعلى كومار نفسه. وتقضي هذه العقوبات بتجميد كل موجوداته في الولايات المتحدة وبمنع أي صفقات مالية معه.

وقالت الناطقة الأولى باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن "أي أمريكي أو أجنبي يبرم صفقات مع أشخاص أو كيانات محددة يعرض نفسه لعقوبات".

وكانت الولايات المتحدة أعلنت، أمس الأربعاء، فرض عقوبات جديدة على ايران، تستهدف "شبكة للنقل البحري" متهمة ببيع النفط في شكل غير قانوني.

واعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان ان هذه العقوبات تشمل 16 كيانا واحدى عشرة سفينة وعشرة افراد، موضحة أن الشبكة التي طاولتها العقوبات "يقودها فيلق القدس وحليفه الارهابي حزب الله" اللبناني.

وأشارت إلى أن الطرفين يستفيدان "ماليا" من عملياتها.

وقال وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، إن العقوبات الجديدة "تظهر بوضوح ان اولئك الذين يشترون النفط الايراني يدعمون في شكل مباشر الذراع الارهابية لايران، فيلق القدس التابع للحرس الثوري".