طالبان تعلن مسؤوليتها عن انفجار قرب السفارة الأمريكية بالعاصمة الأفغانية

أعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن انفجار سيارة مفخخة بالقرب من منطقة تضم السفارة الأمريكية والبعثات الدبلوماسية الأخرى بالعاصمة الأفغانية "كابول".

وقال المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد - في بيان أوردته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية - "إن الهجوم أسفر عن مقتل 12 من القوات الأجنبية و8 جنود من المديرية الوطنية للأمن الأفغاني"، متابعا: "الهجوم أدى إلى تدمير

3 سيارات دفع رباعي تابعة لقوات الأمن الأفغانية".فيما توضح الصور التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي أن الانفجار ألحق خسائر بالعديد من المركبات المدنية.. ولم يعلق مسؤولو الأمن على عدد الضحايا حتى الآن.على جانب آخر، نقلت وسائل إعلام محلية عن مسؤول بالصحة الأفغانية - لم تسمه - قوله إن الحادث أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 30 آخرين في حصيلة أولية.ويأتي تصاعد وتيرة العنف في أفغانستان في الوقت الذي تستمر فيه حملة الانتخابات الرئاسية التي ستُجرى في نهاية سبتمبر بمشاركة 18 مرشحا، بينهم الرئيس الحالي محمد أشرف غني.وتكثف حركة "طالبان" من عملياتها وهجماتها المسلحة ضد الحكومة الأفغانية والقوات الأجنبية الموجودة في البلاد، بهدف تحسين وضعها التفاوضي للتوصل إلى اتفاق سلام يمهد الطريق لمشاركة الحركة في الحكومة المقبلة.