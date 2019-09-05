حث وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتامير، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الخميس على تقديم مقترحاته لشكل العلاقة مع الاتحاد الأوروبي بعد مغادرة بلاده الاتحاد، مؤكدا أن الخروج (بريكست) سيضع أعباء على كلا الجانبين.
وقال ألتماير - حسبما نقلت شبكة
ونوه الوزير الألماني إلى أن الجمارك على سبيل المثال سوف تكون باهظة بشكل كبير في حال وقوع "بريكست" غير منظم.
يذكر أن البرلمان البريطاني وافق بشكل مبدئي على مشروع قانون يمنع رئيس الوزراء من الخروج من الاتحاد دون اتفاق في الموعد المقرر في 31 أكتوبر المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر ألمانيا تطالب جونسون بتحديد شكل علاقة بريطانيا بـ"الأوروبي" بعد "بريكست" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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