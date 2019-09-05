أربعة "إخوان" وراء إيقاف المسئول الأمني الكويتي

كشفت مصادر صحفية كويتية نقلا عن مصادر أمنية مطلعة أن إيقاف المسئول الأمني الكويتي (م.ص.) سببه التستّر على 4 كويتيين ينتمون إلى جماعة "الإخوان الإرهابية"، كانوا قد تعاونوا مع عناصر الخلية الإرهابية التي سلّمتها الكويت إلى مصر مؤخراً.

وقالت المصادر عينها إن التحقيقات

التي أجرتها الأجهزة المعنية في وزارة الداخلية الكويتية مع عناصر الخلية الإخوانية المصرية، اعترف خلالها زعيمهم بأنه تلقّى الدعم والمساعدة من 4 كويتيين يعملون في جمعيات خيرية، وينتمون إلى تنظيم الإخوان في الكويت، وهم الذين ساعدوه وبقية أفراد الخلية على تحويل أموال وتأمين الإقامات لهم وتسهيل تواجدهم في الكويت بتوظيفهم في شركات.

وأشارت المصادر إلى أن رئيس الجهاز الأمني الموقوف عن العمل حالياً كان مكلّفاً بمتابعة هؤلاء المواطنين "المشبوهين" وغيرهم من عناصر إخوانية تقيم في البلاد، وسيجري تشكيل لجنة تحقيق، للوقوف على الملابسات ومعرفة أوجه التقصير قريباً.