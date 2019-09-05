إصابة 30 شخصًا في حادث تحطم قطار بطوكيو

أعلنت السلطات اليابانية إصابة 30 شخصًا فى حادث تحطم قطار ركاب بجنوب العاصمة طوكيو.

قالت شركة "كيكيو" لقطارات السكك الحديدية

فى اليابان، إن "قطارًا اصطدم بشاحنة فى يوكوهاما، ثانى أكبر مدن البلاد، اليوم الخميس، الأمر الذى أسفر عن إصابة قرابة 30 شخصًا".

من جهتها، تحدثت وسائل الإعلام اليابانية عن شخص عالق تحت القطار، مشيرة إلى أنه قد يكون سائق الشاحنة.