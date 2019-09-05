شركات رقمية تجتمع مع المخابرات الأميركية لبحث أمن انتخابات 2020

اجتمعت شركات تكنولوجيا أميركية من بينها "فيسبوك" و"جوجل" و"مايكروسوفت" و"تويتر" مع وكالات المخابرات الأميركية، يوم الأربعاء، لبحث الاستراتيجيات الأمنية قبل الانتخابات المقررة في نوفمبر 2020.

والتقت الفرق الأمنية بالشركات مع ممثلين عن مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف.بي.آي" ومكتب مدير المخابرات الوطنية ووزارة الأمن الداخلي في مقر "فيسبوك" في مينلو بارك.

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وقال ناثانيل جليتشر، مدير سياسة الأمن الإلكتروني في فيسبوك في بيان: "كان الهدف مواصلة المناقشات السابقة وتعزيز التعاون الاستراتيجي فيما يتعلق بأمن انتخابات الولايات والانتخابات الاتحادية والرئاسية الأميركية في عام 2020".

وأضاف "تحدث الحضور تحديداً عن سبل تحسين تبادل المعلومات بين القطاع والحكومة وتنسيق استجابتنا لتعزيز عملية رصد وردع التهديدات".

وتواجه شركات التواصل الاجتماعي ضغوطاً لتعزيز الأمن بعد ما قالت وكالات المخابرات الأميركية إنها عملية تأثير إلكتروني روسية واسعة النطاق كانت تهدف لمساعدة الرئيس دونالد ترامب على الفوز بانتخابات 2016. ونفت روسيا مراراً تلك الاتهامات.