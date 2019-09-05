ترامب: لم أقترح على بنس الإقامة في أحد فنادقي بإيرلندا

بدا الرئيس الأميركي دونالد ترامب حاسماً بتأكيده أنه لم يقترح يوماً على نائبه مايك بنس النزول في أحد فنادقه لخلال زيارته الرسمية لإيرلندا، لكن الروايات المتناقضة في هذا الشأن تتزايد حتى داخل إدارته.

وخلال زيارته لإيرلندا، أقام بنس في فندق "ترامب انترناشيونال جولف لينك أند هوتيل" في دونبيج على الساحل الشرقي لإيرلندا، ما أثار جدلاً جديداً حول استخدام الأموال العامة.

ورداً على سؤال عن هذا الخيار الذي أثار انتقادات حادة، قال مارك شورت مدير مكتب بنس أن القرار اتخذ بناء على "اقتراح" لترامب، وحاول نائب الرئيس بعد ذلك تصحيح الوضع.

ورداً على سؤال للمرة الأولى حول هذا الجدل، قال ترامب الأربعاء "لم اتدخل إطلاقاً في ذلك لكنه مكان رائع"، وأضاف أن "توجه مايك إلى هناك ليست فكرتي لم نتحدث يوماً عن ذلك".

ورداً على سؤال عما إذا كان "اقترح" على نائب الرئيس التوجه إلى نادي الجولف الذي يملكه هناك، "أملك الكثير من الفنادق في العديد من الأماكن والناس يستخدمونها لأنها الأفضل".

ويثير نزول وزراء وأعضاء في الإدارة الفدرالية في فنادق يملكها ترامب في العالم، انتقادات متكررة.

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وأعلن الرئيس الأميركي في نهاية أغسطس أنه ينوي تنظيم القمة المقبلة لمجموعة السبع التي ستجرى في الولايات المتحدة، في أحد نوادي الجولف التي يملكها في دورال بالقرب من ميامي في ولاية فلوريدا.

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وقال "إنه مكان رائع"، مؤكداً أنه لم يحقق أي مكاسب شخصية من ذلك.

وأثارت هذه التصريحات انتقادات حادة وأدت إلى فتح تحقيق برلماني.