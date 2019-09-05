الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 7 فلسطينيين من الضفة ويتوغل في غزة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، 7 مواطنين فلسطينيين من الضفة الغربية. وذكرت مصادر، أن جيش الاحتلال داهم عدة مناطق واعتقل 7 فلسطينيين بدعوى الضلوع في نشاطات مقاومة للجيش والمستوطنين واقتادت قوات الاحتلال المعتقلين إلى جهات مجهولة. اقرأ أيضاً... الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 18 فلسطينياً من الضفة وفي قطاع غزة.. توغلت آليات عسكرية إسرائيلية وجرافات ضخمة في بيت لاهيا شمال القطاع وقامت بأعمال تجريف لأراضي المواطنين قرب السياج الحدودي .

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