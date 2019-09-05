هذا هو الموعد المرتقب لمحاكمة غصن

قالت وكالة كيودو اليابانية للأنباء، اليوم الخميس، نقلاً عن محامي كارلوس غصن، الرئيس السابق لشركة نيسان موتور، إن محاكمة غصن المتهم بارتكاب مخالفات مالية في اليابان ستبدأ في مارس على أقرب تقدير.

وألقي القبض على غصن، الذي كان في يوم من الأيام واحداً من أشهر المسؤولين التنفيذيين في قطاع السيارات في العالم، في طوكيو في نوفمبر، ويواجه اتهامات من بينها التربح من الشركة بقيمة 5 ملايين دولار، وقد نفى ارتكاب أي مخالفات.

وأُطلق سراحه بكفالة، لكن المحاكم اليابانية رفضت التماسه لتخفيف قيود الكفالة التي تمنعه من الاتصال بزوجته.

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وقال محاموه إن هذا الشرط يخالف الدستور الياباني والقانون الدولي بشأن تشتيت شمل الأسر.

المصدر: طوكيو – رويترز