احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
قالت وكالة كيودو اليابانية للأنباء، اليوم الخميس، نقلاً عن محامي كارلوس غصن، الرئيس السابق لشركة نيسان موتور، إن محاكمة غصن المتهم بارتكاب مخالفات مالية في اليابان ستبدأ في مارس على أقرب تقدير.
وألقي القبض على غصن، الذي كان في يوم من الأيام واحداً من أشهر المسؤولين التنفيذيين في قطاع السيارات في العالم، في طوكيو في نوفمبر، ويواجه اتهامات من بينها التربح من الشركة بقيمة 5 ملايين دولار، وقد نفى ارتكاب أي مخالفات.
وأُطلق سراحه بكفالة، لكن المحاكم اليابانية رفضت التماسه لتخفيف قيود الكفالة التي تمنعه من الاتصال بزوجته.
وقال محاموه إن هذا الشرط يخالف الدستور الياباني والقانون الدولي بشأن تشتيت شمل الأسر.
المصدر: طوكيو – رويترز
احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
كانت هذه تفاصيل خبر هذا هو الموعد المرتقب لمحاكمة غصن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.