اليابان.. تصادم قطار وشاحنة في يوكوهاما وإصابة 30 شخصاً

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قالت شركة “كيكيو” لقطارات السكك الحديدية في اليابان، إن قطاراً اصطدم بشاحنة في يوكوهاما، ثاني أكبر مدن البلاد، الخميس.
وأكدت إدارة الإطفاء بالمدينة إصابة قرابة 30 شخصاً.
وأظهرت لقطة مصورة دخاناً أسود يتصاعد من أجزاء من القطار الذي خرج عن القضبان والركاب ينزلون.
من جهتها، تحدثت وسائل الإعلام اليابانية عن شخص عالق تحت القطار. وقالت إنه قد يكون سائق الشاحنة.
وذكرت القناة العامة اليابانية “ان اتش كي” أن هذا الشخص مصاب بجروح بالغة، لكن كل الجرحى الآخرين إصاباتهم طفيفة.
ووقع الحادث على خط يربط بين طوكيو والضاحية الكبيرة بين محطتي كاناغاوا شينماشي وناكاكيدو في ضاحية يوكوهاما.
وينشط رجال الإنقاذ والشرطة في المكان حول حطام عربة القطار المتضررة كما تظهر مشاهد التقطت من مروحية وبثتها قناة “ان اتش كي”. وتظهر عربة القطار في الصور محطمة ومقلوبة. كما يبدو دخان أسود يتصاعد من الشاحنة.
المصدر: طوكيو – رويترز
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