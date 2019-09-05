كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القصة الكاملة لاكتشاف قاعدة سرية جديدة للقوات الأمريكية الخاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اكتشف الصحفيون الإستونيون، وحدة خاصة سرية من الجيش الأمريكي ستتمركز في مدينة تابا، حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك.

قاعدة عسكرية في استونيا

وقال الصحفيون الإستونيين في صحيفة "شاهد العيان" إنهم اكتشفوا في وثائق وزارة الدفاع الأمريكية معلومات حول 15.7 مليون دولار مخصصة لإستونيا لتلبية احتياجات قاعدة التدريب للقوات الخاصة السرية التابعة للقوات المسلحة الأمريكية، وفقا لموقع Err.ee.

أجرى مراسلو الصحيفة محادثات مع الجيش الأمريكي لمدة ستة أشهر للوصول إلى القاعدة السرية. تمكن الصحفيون من القيام بذلك، لكن ليس لديهم الحق في الكشف عن موقع المنشأة وحجم الوحدات التي سيتم نشرها هناك.

وقال كيفن سترينغر، العقيد في القوات المسلحة الأمريكية والضابط البارز في القوات الخاصة الأوروبية: "نحن هنا بشكل دائم منذ عام 2014، وغالبًا ما تتطلب أنشطتنا مساحة أكبر".

تقول وثائق البنتاجون إنهم يخططون لبناء ثكنات ومعرض للرماية ومخزن للأسلحة وبرج لتجفيف المظلات في تابا ب 15.7 مليون دولار. علاوة على ذلك، بدأ البناء بالفعل، ومن المخطط أن يتم تسليم المواقع في عام 2020.

وفقًا لبيانات الصحيفة، كان سبب نشر القوات الخاصة هو عودة شبه جزيرة القرم إلى روسيا والاتفاق المبرم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإستونيا.

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أمريكا تتوسع في قواعدها

وأفاد موقع جلوبال ريسيرش الأمريكي، بأن الولايات المتحدة الأمريكية توسعت في قواعدها العسكرية خلال الخمس سنوات الماضية.

وبلغ حجم القواعد العسكرية الأمريكية خارج الولايات المتحدة ما يقرب من 800 قاعدة عسكرية، وهو الأمر الذي يراه البعض رقمًا مبالغًا فيه.

القواعد الأمريكية في الخارج

تحتفظ الولايات المتحدة بإمبراطورية حقيقية من القواعد العسكرية في جميع أنحاء العالم - حوالي 800 منهم في أكثر من 70 بلدًا".

وتشير هذه القواعد إلى الوضع الأمريكي كقوة عالمية مهيمنة؛ إلا أنَّها في الوقت ذاته تتكبد بسببها الإدارة الأمريكية تكاليف باهظة.

أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في قطر

وتمتلك الولايات المتحدة أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في قطر؛ حيث قاعدة "العُديد"، وتضم 11 ألف جندي أمريكي، وتقع جنوب غرب العاصمة القطرية.

وتستخدم القاعدة الأمريكية في قطر للسيطرة على المجال الجوي في جميع أنحاء العراق وسوريا وأفغانستان و 17 دولة أخرى.